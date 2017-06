Redação Bem Paraná com assessoria

A Band irá transmitir todos os 16 jogos da Copa das Confederações FIFA 2017, que será disputada na Rússia entre os dias 17 de junho e 2 de julho. A emissora envolverá toda sua equipe esportiva em uma cobertura extensa: serão mais de 40 horas de sua programação dedicada ao evento. Téo José e Oliveira Andrade se revezam na equipe de narradores ao lado dos comentaristas Neto e Denilson. Na apresentação das partidas, Milton Neves e Larissa Erthal e, na reportagem, Fernando Fernandes e Felipe Kieling.

Oito seleções participam do torneio: Rússia, como anfitriã; Alemanha, como campeã da Copa do Mundo FIFA de 2014; Austrália, como campeã da Copa da Ásia de 2015; Chile, campeão da Copa América de 2015; México, campeão da Copa Ouro da CONCACAF de 2015; Nova Zelândia, como campeã da Copa das Nações da OFC de 2016; Portugal, como campeão do Campeonato Europeu de 2016 e Camarões, campeão da Copa das Nações Africanas de 2017.

Programação da primeira semana

No sábado, Téo José e Neto fazem a abertura da competição a partir das 11h30 e, em seguida, narram e comentam a primeira partida: Rússia X Nova Zelândia. No domingo, a dupla volta ao ar às 11h30 para o confronto entre Portugal e México. A partir das 14h30, a Band exibe Camarões X Chile com narração de Oliveira Andrade e comentários de Denilson.

17 de junho

11h30: Rússia X Nova Zelândia

18 de junho

11h30: Portugal X México

14h30: Camarões X Chile

19 de junho

11h30: Austrália X Alemanha

21 de junho

11h30: Rússia X Portugal

14h30: México X Nova Zelândia

22 de junho

11h30: Camarões X Austrália

14h30: Alemanha X Chile