Servidores pedem retirada de regime de urgência de projetos de ajuste fiscal

(foto: Franklin de Freitas)

Diante do impasse provocado pelo cerco dos servidores à Câmara Municipal de Curitiba, representantes dos sindicatos e vereadores de oposição propuseram, hoje, em reunião com a direção da Casa, o líder do prefeito, Pier Petruzziello (PTB), e representantes do Ministério Público, a retirada dos pedidos de regime de urgência para a votação de quatro dos projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). Petruzziello, por sua vez, alegou que o regime de urgência foi aprovado por causa da ocupação da Câmara, há três semanas, durante a votação dos projetos na Comissão de Legislação e Justiça.

Os sindicalistas insistem que não houve diálogo por parte da prefeitura na discussão das propostas. Os vereadores da base do prefeito cobram condições de segurança para que a sessão possa ser retomada e os projetos votados.

Para ler a notícia completa acesse o blog Política em Debate.