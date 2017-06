Temperatura sobe e feriado de Corpus Christi será ensolarado no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vai dar praia no feriado prolongado de Corpus Christi (de 15 a 18) no Estado de São Paulo, prevê institutos de meteorologia. Após uma sequência de recordes de baixa temperatura, o paulistano vai conseguir guardar o cachecol no armário e vestir trajes de banho durante o feriado se optar por um bate e volta ao litoral. Segundo o Inmet ( (Instituto Nacional de Meteorologia), a friagem seguida de chuva vai perder força já nesta quarta-feira (14) no Estado. Na véspera do feriado, ainda haverá chuva nas regiões norte e nordeste e na divisa do Estado com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já na quinta (15), em pleno feriado, as áreas de instabilidade vão diminuir significativamente. No litoral, as madrugadas ainda serão frias, mas as tardes serão ensolaradas no litoral paulista. A meteorologista Angela Ruiz, do Climatempo, explica que a subida da temperatura ocorrerá "em razão da baixa umidade e das poucas nuvens". "As nuvens carregadas vão se espalhar e, sem elas, o sol vai promover um aquecimento rápido e mais prolongado nas regiões de praia", diz. Em Santos, a máxima deve atingir os 24º C na quinta e 30º C, na sexta. Em Ilha Bela, no litoral norte, os termômetros vão chegar aos 26º C no feriado. Na sexta, deverão alcançar os 25ºC na ilha, por exemplo.