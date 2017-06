Barão do Serro Azul e Cândido de Abreu terão bloqueios para procissão

A Rua Barão do Serro Azul e a Avenida Cândido de Abreu ficarão totalmente bloqueadas para o trânsito na tarde desta quinta-feira (15/6), em razão da celebração de Corpus Christi. O bloqueio será a partir das 16h30 para a procissão de fiéis, que sairá da Praça Tiradentes até o Palácio Iguaçu, no Centro Cívico.

Pela manhã, das 7h às 8h, será bloqueada a rotatória da Rua Deputado Mário de Barros, no Centro Cívico, que dá acesso à Cândido de Abreu. O bloqueio será para a montagem dos tapetes confeccionados pelos fiéis em celebração ao Corpus Christi.

Ao longo do dia o trânsito voltará a ser liberado na Cândido de Abreu e Barão do Serro Azul, mas a partir das 16h30 as duas vias voltam a ser totalmente bloqueadas para a passagem dos fieis. As duas vias ficarão bloqueadas até o final das celebrações e a limpeza das ruas, o que está previsto para acontecer às 19 horas.

A pista lenta da Cândido de Abreu, sentido Centro Cívico, entre a Praça Dezenove de Dezembro e a Comendador Fontana, não terá bloqueio de trânsito.

Praça Tiradentes

O acesso à Praça Tiradentes também terá bloqueio de trânsito, às 14h30, para celebração da missa em frente à Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Catedral Metropolitana de Curitiba).

O bloqueio na Praça Tiradentes será até as 16h30, quando tem início a procissão dos fiéis até o Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, onde haverá uma benção às 18 horas.

Agentes de trânsito da Setran vão orientar o fluxo de veículos ao longo do dia e fazer bloqueios temporários de ruas transversais da Barão do Serro Azul e Cândido de Abreu durante a procissão.