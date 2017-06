Vencedor de seis Tony, trilha de 'Dear Evan Hansen' lidera ranking do iTunes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O álbum da trilha sonora do musical 'Dear Evan Hansen', que levou seis estatuetas no Tony Awards, realizado neste domingo (11), liderou ranking do iTunes e na Amazon aparece na segunda posição como mais ouvida nos Estados Unidos, informou o site "Playbill". O musical já dava sinal de sucesso desde fevereiro, quando estreou na Broadway, e atingiu o oitavo lugar no ranking da Billboard, maior posição alcançado por um musical desde 1961 com Camelot, de acordo com a página americana "Entertainment Weekly". A peça conta os percalços de um adolescente com transtorno de ansiedade no ensino médio, que se vê no centro de uma polêmica após o suposto suicídio de um colega.