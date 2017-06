Chris Durán faz show em Curitiba nesta quinta

(foto: Divulgação)

O cantor francês Chris Durán vem a Curitiba, no dia 15 de junho, para uma apresentação especial na IEQ do Pilarzinho. O evento acontecerá às 19h e será aberto ao público. Os ingressos custam R$ 10,00 e serão vendidos antecipadamente no local. Além das músicas, o artista também compartilhará com o público momentos importantes da sua carreira e conversão ao Evangelho, que aconteceu após um grave acidente no Chile.

Christian Calderin, mais conhecido como Chris Durán, nasceu na cidade de Dieppe- França. Foi descoberto em 1998 por um dos maiores produtores da música latina, Roberto Lívi, produtor de grandes artistas renomados como Júlio Iglesias, Sting, Roberto Carlos, dentre outros. Cantor romântico na década de 90, projetado para o mercado hispânico, inglês e português. Já esteve com contratos com as maiores gravadoras internacionais do mundo, como Universal Music, Polygram e BMG (E.U.A).No ano de 1999, lançou nos Estados Unidos e países Latinos Americanos o seu primeiro álbum com o tema ‘Te perdi’, que alcançou as primeiras paradas nas rádios.

Chris Durán, já compartilhou palcos junto a grandes figuras internacionais tais como: Shakira, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Gloria Estefan, etc. No Brasil, embalou o seu primeiro sucesso com tema do personagem principal da novela Andando nas Nuvens, da TV Globo. Logo depois lançou o CD intitulado WHY, onde foi tema principal da novela mexicana Esmeralda. Após sofrer um acidente de carro no Chile, dedicou-se à carreira gospel. Foi a partir de então que gravou seu álbum intitulado “Reverência”, pelo qual pôde expressar o seu amor e adoração a Deus. Atualmente, Chris é pastor da Igreja Apostólica Geração da Conquista, no Recreio dos Bandeirantes, Rio. É casado com Poliane Calderin, e pai de Esther.

Sobre o evento:

O que: Show do Chris Durán

Quando: 15 de junho (quinta-feira), às 19h

Onde: IEQ Pilarzinho- Rua Amauri Langue Silvério, nº 1085, Pilarzinho.

Os ingressos poderão ser adquiridos no local do show as terças e quintas-feiras, às 20h, aos domingos às 19h ou por meio de depósito bancário: Bradesco- Agência 3889-0/ Conta 981-4. O comprovante de depósito deverá ser apresentado no dia da apresentação