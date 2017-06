Atléticos fazem o duelo dos bons de passe e fracos de pontaria

Pablo: ele pode atuar como centroavante ou na meia-esquerda (foto: Geraldo Bubniak)

Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (dia 14) às 19h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão em má fase na competição. O Furacão está na lanterna, com dois pontos. O Galo é o 16º, um posição acima da zona de rebaixamento, com seis pontos.

Até agora, os dois times mostraram qualidades semelhantes na competição e também apresentaram os mesmos defeitos. Os dois estão entre os melhores passadores do Brasileirão. O Furacão é o 3º em precisão de passes e lançamentos, com 83,2%. O Galo é o 7º, com 81,7%. Ambos estão entre as equipes com mais posse de bola: o time mineiro é o 2º, com 55,2%, e o paranaense é o 4º, com 52,6%.

A qualidade na armação, porém, não tem se traduzido em chances de gols. O Atlético-PR é o 3º com menos finalizações certas na competição, com média de 2,8 por jogo, e o Galo, o 6º pior, com 3,7. As estatísticas são do site WhoScored.

Para este confronto, o Furacão não terá o goleiro Weverton, que estava com a seleção brasileira na Austrália. Outras baixas são os meias Carlos Alberto e Guilherme, ambos no departamento médico.

O técnico Eduardo Baptista não divulgou a escalação. Ele pode manter Pablo como centroavante ou colocá-lo na meia-esquerda. No caso dessa segunda opção, a vaga de centroavante ficaria com Grafite ou Eduardo da Silva. O treinador vem usando o esquema tático 4-1-4-1, com Lucho e Rossetto centralizados no meio-campo, Nikão na direita e Pablo (ou Douglas Coutinho) na esquerda.

O Atlético-MG pode ficar sem o meia Cazares, que está com a seleção do Equador. Ele ainda pode retornar em tempo para atuar nesta quarta-feira. As baixas por lesão são Gabriel, Marcos Rocha, Carlos César, Jesiel, Adilson e Lucas Cândido. O zagueiro Erazo e o centroavante Fred estão com desgaste muscular excessivo e podem ficar fora da partida.

ATLÉTICO-MG x ATLÉTICO-PR

Atlético-MG: Victor; Alex Silva, Felipe Santana, Leonardo Silva (Erazo) e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Otero, Valdívia e Robinho; Fred (Rafael Moura). Técnico: Roger Machado

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio; Nikão, Rossetto, Lucho González e Douglas Coutinho (Grafite ou Eduardo da Silva); Pablo. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (PE)

Local: Estádio Independência, quarta-feira, às 19h30