No Brasil, Gisele Bündchen pede que Temer vete medidas contra Amazônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após desembarcar no Brasil na manhã desta terça (13), a modelo Gisele Gisele Bündchen usou as redes sociais para fazer um pedido ao presidente Michel Temer. "É nosso trabalho proteger nossa Mãe Terra. Michel Temer, diga não para reduzir a proteção na Amazônia", disse a artista no Twitter. Na segunda (12), Gisele já tinha mandado recado parecido ao mandatário do país -também em publicação no microblog. "Michel Temer, veto as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira". Os textos, com versões em inglês, remetem ao site WWF Brasil, que pede o veto integral de medidas provisórias que reduzem a proteção de 597 mil hectares de áreas protegidas na Amazônia, o equivalente a quatro municípios de São Paulo.