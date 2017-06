Técnico revela que Aldo enfrentou Holloway com a perna lesionada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dez dias depois de José Aldo perder o cinturão dos penas do UFC, o técnico do brasileiro, Dedé Pederneiras, revelou que o ex-campeão estava com uma lesão na perna durante o combate. Em entrevista ao “FOX Sports”, Dedé explicou ter sido esse o motivo para que o brasileiro não desferisse seus tradicionais chutes contra Max Holloway. “Muita gente perguntou por que ele não chutou. O Aldo está com uma lesão na perna, então ele não pôde fazer nada de chute durante o camp inteiro. Não que isso tire o mérito do Max Holloway. Mas muita gente perguntou por que ele não chutou”, explicou. De acordo com Pederneiras, Aldo fez toda a preparação com o objetivo de usar as mãos e procurar derrubar Holloway. “Ele passou o treinamento inteiro trabalhando o boxe, as derrubadas e o jogo de chão. Mas desde o primeiro round, Aldo se sentiu bem em pé e decidiu não insistir nas derrubadas. Mas um soco do Holloway entrou e tudo mudou”. O combate entre José Aldo e Max Holloway foi o principal do UFC 212, disputado no Rio de Janeiro. O norte-americano venceu por nocaute técnico no terceiro round e unificou o título dos penas. “Parabéns ao Max, uma pessoa sensacional, uma pessoa humilde, respeitadora. A gente espera uma revanche, com certeza. O Aldo provavelmente vai ter que fazer uma luta antes de ter uma revanche pelo título. Numa possível luta entre o Holloway e o Frankie Edgar, não sei se vem o Holloway ou o Frankie Edgar”, completou Pederneiras.