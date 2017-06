Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no Corpus Christi

A maioria das repartições públicas do Governo do Estado não funcionará nesta quinta-feira (15), feriado de Corpus Christi, e sexta-feira (16), dia decretado como ponto facultativo.

A medida não abrange serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. As atividades retornarão normalmente na segunda-feira (19).

Os principais museus estarão abertos no feriado e fim de semana. Todas as atividades retornarão normalmente na segunda-feira (19).





Confira o abre e fecha:



POLÍCIA CIVIL - Todas as delegacias vão atender normalmente, em forma de plantão 24 horas.



INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – Os postos do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR) não funcionarão no feriado e fim de semana. A retirada de carteiras nos postos e o agendamento serão interrompidos neste período. Quem precisar de atendimento deve agendar pelo site www.institutodeidentificacao.pr.gov.br



PROCON- O Procon não atenderá durante a quinta e sexta-feira. Mas, os consumidores podem fazer as reclamações pelo site www.consumidor.gov.br.



DETRAN - Não haverá atendimento na quinta e na sexta-feira. Na segunda-feira, o atendimento será das 8h às 14h.



RECEITA ESTADUAL - A receita estará fechada na quinta-feira e na sexta-feira. O atendimento retorna na segunda-feira (19).



CEASAS - As cinco unidades do Central de Abastecimento (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu) estarão fechadas na quinta-feira. As atividades retornam na sexta-feira, com plantão nas gerências. A administração da Ceasa Paraná estará fechada quinta e sexta-feira.



Na sexta-feira, a unidade de Curitiba abrirá das 4h30 às 17 horas. Em Londrina, das 5h15 às 10h15 e das 13h30 às 16h. Em Maringá, das 5h30 às 12h. Em Cascavel o funcionamento será das 6h às 12h e em Foz do Iguaçu das 5h às 15h.



SANEPAR- As agências da Sanepar estarão fechadas na quinta-feira e na sexta-feira. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (19). Os serviços emergenciais podem ser solicitados pelo 0800 200 0115, pelo aplicativo móvel Sanepar Mobile e site da companhia.



COPEL- Na quinta-feira, não haverá atendimento presencial nas agências em todo o Estado. Na sexta-feira os Postos de Atendimento, nas Ruas da Cidadania em Curitiba, estarão fechados, mas as demais unidades atenderão normalmente.



BIBLIOTECA PÚBLICA - Não haverá expediente na Biblioteca Pública do Paraná durante o feriado, inclusive no sábado. O espaço voltará a funcionar na segunda-feira, a partir das 8h30.



MUSEUS- Os museus Oscar Niemeyer (MON), Paranaense, Alfredo Andersen, da Imagem e do Som, de Arte Contemporânea e do Expedicionário estarão abertos durante o feriado e no final de semana. Já no Centro Juvenil de Artes Plásticas não haverá expediente.



O horário de funcionamento do MON de quinta a domingo será das 10h às 18h. O Museu Alfredo Andersen atenderá o público das 10 às 18h, na quinta e na sexta-feira. No fim de semana o atendimento será das 10h às 16 horas.



O Museu Paranaense e o Museu de Arte Contemporânea abrirão das 10h às 16h de quinta a domingo. Na quinta-feira, o Museu da Imagem e do Som atenderá das 10h às 12h30 e das 13h às 16 horas. Na sexta-feria, o horário será das 9h às 12h30 e das 13h às 17 horas e, no final de semana, das 10h às 16 horas. O Museu do Expedicionário abrirá às 13h até às 17 horas, todos os dias.