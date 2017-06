Clima esquenta na Câmara de SP, e vereador agride assessor de Suplicy

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quarto andar da Câmara Municipal de São Paulo foi palco, nesta terça-feira (13), de cenas de pugilato. O vereador Camilo Cristófaro deu um tapa em um assessor do vereador Eduardo Suplicy (PT), arremessando o celular do rapaz que filmava um protesto à porta de seu gabinete. Leandro Ferreira, assessor de Suplicy, e Cristófaro prestavam depoimento na 3ª Delegacia Seccional, no centro da capital paulista, por volta das 17. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Câmara. O entrevero começou quando um grupo foi ao gabinete de Cristófaro protestar, segundo presentes, sobre a Feira da Madrugada, que funciona na região do Brás. Ferreira, que trabalha no mesmo andar, decidiu registrar as cenas. Incomodado, o vereador abordou o assessor de Suplicy e perguntou se Ferreira era o mesmo que tinha filmado seu carro em estacionamento irregular. Cristófaro iniciou uma discussão com Ferreira, mas foi dissuadido por presentes. Os dois se afastaram, mas Ferreira continuou a gravação, afirmando, em voz alta, que assessores de Cristófaro participavam de um conflito à porta de seu gabinete. O vereador voltou-se e avançou sobre Ferreira. Procurada, a assessoria de Cristófaro afirmou que ele se manifestará ao voltar da delegacia.