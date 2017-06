Coritiba contrata zagueiro e chega a 18 reforços no ano

Treino do Coritiba nessa terça-feira (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba contratou o zagueiro Luizão, 26 anos. O jogador vem do Londrina, por empréstimo. Ele era titular e capitão da equipe, mas foi afastado do elenco por brigar dentro de campo com o goleiro Zé Carlos.

Com a chegada dele, o Coritiba soma 18 reforços na temporada 2017. O elenco conta agora com seis zagueiros: Márcio, Werley, Walisson Maia, Geovane, Romércio e Luizão.

Nos 25 jogos do ano, o Coxa já utilizou 35 diferentes jogadores.

Além da chegada de Luizão, o elenco passou agora por outras mudanças. Dois goleiros foram emprestados. Rafael Fachin, 20 anos, foi cedido ao Marcílio Dias-SC. Samuel Portugal, 23 anos, seguiu para o Água Santa-SP. Agora, os quatro goleiros do Coxa são Wilson, Bruno Brígido, William Menezes e Rafael Martins.

OS 18 REFORÇOS DO CORITIBA EM 2017

Zagueiro: Márcio (ex-Atibaia-SP), Werley (ex-Figueirense), Luizão (ex-Londrina)

Lateral: Léo (ex-Atlético-PR e Flamengo), William Matheus (ex-Fluminense e Toulouse-FRA), Carleto (ex-Santos e Fluminense)

Volante: Jonas (ex-Flamengo e Dinamo Zagreb-CRO)

Meia: Galdezani (ex-CRB), Tiago Real (ex-Vitória), Anderson (ex-Internacional), Tomás (ex-JMalucelli), Daniel (ex-São Paulo)

Atacante: Filigrana (ex-Quindío-COL), Henrique Almeida (ex-Grêmio), Rildo (ex-Corinthians), Léo Santos (ex-Náutico), Getterson (ex-JMalucelli), Alecsandro (ex-Palmeiras)