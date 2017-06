Fiéis lotam a festa de Santo Antônio na Paróquia Bom Jesus

(foto: Luiz Costa/SMCS)

O dia de Santo Antônio, comemorado nesta terça-feira (13/6), é uma das mais tradicionais festas religiosas de Curitiba. A Paróquia Senhor Bom Jesus, no Centro, celebra a história do santo português com a preparação de um bolo que, segundo a liturgia católica, traz saúde, prosperidade e um bom casamento.

Segundo a organização, 15 toneladas de bolo foram preparadas para atender cerca de 30 mil pessoas esperadas pela igreja nesta terça-feira (13/6). O bolo começou a ser vendido desde sexta-feira (9/6), o pedaço do bolo custa R$ 5.

O prefeito Rafael Greca compareceu à missa em louvor à Santo Antônio no local e lembrou que a festa é celebrada em Curitiba desde 1903, quando os frades franciscanos de origem alemã ergueram a igreja e o convento. “São monumentos da tradição cristã”, disse o prefeito. Greca contou que participa da festa desde menino e desta vez, como prefeito, pediu proteção à cidade. “A presença de Santo Antônio no coração de Curitiba reforça no nosso povo o sentimento da fraternidade, do acolhimento aos mais pobres e do bem que deve se dedicar às crianças, aos idosos, aos vulneráveis e, sobremaneira, aos doentes”, afirmou.

A missa foi celebrada pelo frei Alexandre Magno, que reforçou que, apesar do grande fluxo de pessoas, o evento aconteceu de forma tranquila. “O clima da festa foi de fraternidade com a presença de muitas pessoas na corrente de oração”, disse. Magno participa da celebração pela sexta vez.

Voluntários

A festa de Santo Antônio conta com a ajuda de muitos voluntários, que dividem esforços nas barracas de comida e artesanato. É o caso da psicóloga Ingrid Koschky, que vendia artigos religiosos nesta terça-feira. “Participo desta festa todos os anos como voluntária”, ressaltou.

A fama de Santo Antônio de santo “casamenteiro” atraiu um grande público. Diz-se que os afortunados que encontram a pequena estátua do santo em seu pedaço de bolo arranjam matrimônio. A vendedora Aline de Souza enfrentou a fila esperando as bênçãos trazidas pelo santo. Sobre achar um possível pretendente, disse ter fé. “Vai que eu acho um santinho, né?”

Para algumas pessoas a festa de Santo Antônio é uma novidade. A dona de casa Eneida Cardoso afirmou que costuma frequentar muitas festas cristãs. "Mas aqui na Paróquia Senhor Bom Jesus é a primeira vez”, disse.