Após invasão, Câmara cancela sessão que votaria pacote de ajuste fiscal

A invasão da Câmara Municipal de Curitiba por manifestantes contrários ao pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN) levou o presidente da Casa, vereador Serginho do Posto (PSDB) a anunciar agora a pouco o cancelamento da sessão que votaria os projetos. Segundo o tucano, a sessão deve ser retomada somente na segunda-feira. Até lá, a liderança do prefeito e o Executivo deve negociar com os sindicatos dos servidores, a possibilidade de mudanças no teor dos projetos.

