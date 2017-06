Marcelo Olivera e Douglas evoluem, enquanto Beto da Silva é baixa no Grêmio

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio voltou aos treinamentos nesta terça-feira (13) com duas evoluções e um novo problema com personagem recorrente. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o meia Douglas avançaram em seus tratamentos após lesão. Já o atacante Beto da Silva deixou o jogo-treino contra o sub-17 com dores na coxa esquerda. Douglas, que fechou três meses de recuperação após romper ligamentos do joelho, correu ao redor do gramado do CT Luiz Carvalho. Marcelo Oliveira, que teve luxação no ombro após choque diante do Botafogo, na estreia do Brasileiro, encarou um circuito físico. O lateral se movimentou sem restrições, mas segue fora do elenco. O prazo de recuperação estimado, um mês, deve ser superado na próxima semana. Com bola rolando, os reservas do grupo principal encararam o time sub-17 com reforços de outros categorias e nomes que também estão sob as ordens de Renato Gaúcho. Beto da Silva era um deles e saiu mais cedo. O peruano disparou para acompanhar uma jogada ofensiva e sentiu a coxa esquerda. Imediatamente após acusar o problema, levou a mão até a perna e deixou o gramado. Com destino ao vestiário, deixou a atividade cabisbaixo. O departamento médico ainda não se manifestou sobre o caso. Contratado no início do ano, Beto da Silva já teve dois problemas musculares. As lesões influenciaram na estreia tardia. Ele só entrou em campo diante do Sport, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio volta a treinar nesta quarta (14) pela manhã e viaja ao Rio de Janeiro no turno da tarde. Na quinta (15), o time enfrenta o Fluminense, pela sétima rodada do Brasileiro.