Com um a menos, França vira clássico contra Inglaterra

(foto: Reprodução/Fff.fr)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - França e Inglaterra fizeram um amistoso de encher os olhos dos torcedores que compareceram no Stade de France, em Saint-Denis (FRA). Nesta terça-feira (13), sem compromisso com o resultado, os técnicos testaram diversos jogadores e fizeram um clássico europeu agitado, com duas viradas e cinco gols marcados. Quem se deu bem foram os donos da casa, que venceram por 3 a 2 apesar da expulsão de Varane no começo da etapa final.

As seleções entraram em campo ao som de "Don't Look Back in Anger", da banda Oasis, de Manchester. A música foi cantada em coro pelos torcedores. Depois, aconteceu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de ataques terroristas em Manchester e Londres recentemente. Vale lembrar que a França também precisou enfrentar o mesmo drama há pouco tempo.

Harry Kane vive uma fase espetacular em sua carreira. Aos 8min do primeiro tempo, ele abriu o placar após cruzamento rasteiro na medida de Bertrand, uma ótima jogada da Inglaterra. Depois, já na etapa final, converteu um pênalti cometido por Varane, que ainda foi expulso no lance cometido logo no primeiro minuto da etapa final. Esse foi o 11º gol de Kane nos últimos cinco jogos - contando partidas pelo Tottenham e Inglaterra. Nas últimas três rodadas do Campeonato Inglês, balançou as redes oito vezes: uma contra o Manchester United, quatro contra o Leicester e três contra o Hull City.

Pela seleção, além dos dois desta terça, já havia marcado contra a Escócia, nas Eliminatórias da Copa. Tom Heaton, goleiro do modesto Burnley, foi titular da seleção inglesa pela primeira vez. E não decepcionou. O arqueiro, que atuou apenas pelos primeiros 45 minutos, fez pelo menos quatro ótimas defesas. Duas delas, no entanto, não contou com a ajuda da zaga e viu a França marcar nos rebotes. Aos 21min, Giroud cabeceou no chão, Heaton fez um milagre, mas Umtiti aproveitou a sobra para empatar a partida. Depois, aos 42, foi a vez do arqueiro parar Dembélé na cara do gol, mas, mais uma vez, o rebote ficou com os franceses, e Sidibé só empurrou para marcar o segundo. Mesmo com um a menos, a França não teve problemas.

Com um sistema defensivo bem organizado, os donos da casa não levaram sustos e ainda saíram em contra-ataques muito perigosos contra os ingleses. Primeiro, Mbappé acertou o travessão. Depois, o atacante do Monaco serviu Dembélé, que bateu cruzado e deu números finais ao placar. Em outro amistoso de destaque nesta terça, a Colômbia, que havia segurado um empate por 2 a 2 com a Espanha na semana passada, derrotou Camarões por 4 a 0, com dois gols do zagueiro Mina. O meia-atacante James Rodríguez abriu o placar aos 16min do primeiro tempo, e Izquierdo fechou o placar no fim da partida.

Veja os outros resultados de amistosos no dia:

Romênia 3 x 2 Chile

Noruega 1 x 1 Suécia

África do Sul 1 x 2 Zâmbia

Indonésia 0 x 0 Porto Rico

Cingapura 0 x 6 Argentina

Austrália 0 x 4 Brasil