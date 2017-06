Carille revela aumento e projeta longa permanência no Corinthians

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do Campeonato Brasileiro e campeão paulista com o Corinthians, o treinador Fábio Carille revelou nesta terça-feira (13), véspera de confronto com o Cruzeiro, que a conquista recente valeu um reajuste salarial no clube. Com muito bom humor, Carille ainda disse que não tem outro plano para o futuro que não seja a permanência no próprio clube. "Me vejo aqui. Quero ficar aqui por muito tempo. Se esquecerem de mim, vou ficando aqui, vocês vão me aguentar (risos). O time se consolidou, mas não sou bobo. Sei onde estou. Sou muito grato pelo que o Corinthians tem feito por mim. Tive um reconhecimento na semana final do Paulista, um reajuste que me deram. Estou muito contente mesmo. Nunca vou cobrar nada pela gratidão que tenho, o Corinthians me colocou no mercado de vez", comentou Carille. Ele ainda relembrou do momento que viveu no ano passado, quando foi interino. "Sou o mesmo, pode ter certeza, mas para vocês [jornalistas] não sou (risos). Técnico de verdade, vamos dizer assim, desde dezembro eu disse que não voltaria [a ser auxiliar]. Eu não volto nem pagando mais, nem que eles queiram risos. Me sinto mais confiante, acreditando mais no que penso." Questionado sobre o melhor início de Brasileiro do Corinthians após seis rodadas, Carille deu de ombros. "Não analiso marcas. Nem quero saber dessas coisas senão fico mais louco. Temos a preparação contra o Cruzeiro, e será assim até o final, jogo a jogo, são tantas coisas para se preocupar", declarou. A ascensão profissional, revelou Carille, também tem mudado sua rotina. "Não mudo é a ideia. De vez em quando vou no shopping, saio, mas pela grandeza do Corinthians não vou mais ao mercado e à padaria."