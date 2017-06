Caminhão pega fogo e interdita trecho da rodovia Anchieta na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão carregado com produto inflamável pegou fogo na tarde desta terça-feira (13) na altura do km 31 da rodovia Anchieta, região de São Bernardo do Campo (Grande SP). Ninguém ficou ferido, mas a rodovia ficou totalmente fechada no sentido São Paulo por mais de duas horas e meia. O incêndio teve início por volta das 14h30 e foi provocado por uma falha mecânica, informou a concessionária responsável pela estrada. Como o caminhão estava carregado de resina inflamável de poliéster, o fogo se espalhou por todo o veículo. O motorista conseguiu sair sem sofrer ferimentos. Com a interdição da pista sentido São Paulo, os carros tiveram que ser desviados para a Imigrantes pela interligação no km 40 da Anchieta. Alguns, no entanto, já tinham passado do desvio no momento do acidente e acabaram represados entre o km 32 e 31 por todo o tempo do bloqueio. A liberação do tráfego represado aconteceu apenas por volta das 17h, por uma das faixas da estrada. O desvio no km 40, no entanto, persistia por volta das 18h30, assim como o bloqueio das demais faixas do km 31 para a retirada do caminhão e limpeza da pista. Havia, no horário, lentidão entre o km 23 e o km 17 no sentido São Paulo, e entre o km 14 e o km 20, no sentido litoral. Nos dois casos, provocados pelo excesso de veículos.