Conmebol divulga regras do sorteio para as oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou nesta terça-feira (13) as regras do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que acontecerá nesta quarta (14). Os confrontos das oitavas de final definirão o caminho de cada time até a final. Em um pote estarão todos os primeiros colocados da fase de grupos da competição, enquanto no outro pote estarão times que ficaram com a segunda colocação. Atlético-MG, Grêmio, Santos, Botafogo e Palmeiras estão de um lado, e Atlético-PR, no outro. Podem se enfrentar equipes de um mesmo país e também times que já tenham jogado contra si na fase de grupos. O sorteio já definirá o caminho de todos os times nas fases seguintes. Por exemplo, o vencedor do confronto A enfrentará o vencedor de H, e assim por diante. Quem tiver melhor campanha até a final jogará a segunda e decisiva partida de mata-mata em seu estádio. O sorteio das oitavas de final da Libertadores acontecerá em Assunção, no Paraguai, a partir das 21h (de Brasília).