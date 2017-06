Atléticos se enfrentam em má fase

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arena Independência, em Belo Horizonte, será palco nesta quarta-feira (14), a partir das 19h30, de um duelo de atleticanos. O Mineiro recebe o Paranaense em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Além do nome, as equipes têm compartilhado o momento de desconfiança. Os mineiros somam apenas seis pontos na competição após ter uma vitória, três empates e duas derrotas. O último revés aconteceu na rodada anterior —2 a 0 para o Vitória, no Barradão. A equipe do técnico Roger Machado ainda sofre com importantes desfalques. O zagueiro Gabriel é a baixa mais recente por causa de uma lesão muscular na coxa direita. O capitão e também defensor Leonardo Silva ainda passará por reavaliação física e seu retorno é dúvida. O meia Cazares segue a serviço da seleção equatoriana. E o atacante Fred, desgastado pela sequência de jogos, poderá ser poupado. Ainda assim, o clube alvinegro terá dois reforços nas laterais. Alex Silva, que sofreu uma crise de bronquite no último final de semana, está liberado para atuar pela direita, e o lateral-esquerdo Fábio Santos reforça o clube após cumprir suspensão por acúmulo de cartões. “Precisamos acertar nossa atitude dentro de campo, saber a importância que é o Campeonato Brasileiro. Hoje, o resultado é mais do que importante porque a gente está em uma situação que não está nada agradável”, avaliou Fábio Santos. Já os paranaenses vivem uma situação mais agravada. Desde que garantiu a ida às oitavas da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil, o time rubro-negro caiu em produção. No Brasileiro, a equipe de Eduardo Baptista amarga a lanterna com dois pontos —em seis jogos, foram dois empates e quatro derrotas. “O Atlético-PR tem um grupo qualificado e já provou isso. Não está em um bom momento hoje, mas vinha de bons jogos. Já passei por situações muito parecidas. O grupo tem que se unir e precisa ter humildade para entender o momento”, disse Baptista. Os desfalques da equipe paranaense seguem sendo os meias Carlos Alberto e Guilherme, em recuperação, e o goleiro Weverton, convocado pela seleção brasileira. ATLÉTICO-MG Victor; Alex Silva, Felipe Santana, Erazo (Leonardo Silva) e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Otero e Valdívia; Robinho e Fred (Rafael Moura). T.: Roger Machado ATLÉTICO-PR Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho González; Nikão, Pablo e Douglas Coutinho. T.: Eduardo Baptista Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte Horário: 19h30 desta quarta Juiz: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)