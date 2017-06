Zagueiro da seleção equatoriana pode ser reforço do São Paulo

BRUNO GROSSI E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As críticas da torcida, o assédio no mercado por Maicon e Rodrigo Caio e a indefinição sobre a permanência de Lugano fizeram o São Paulo buscar reforços para o setor defensivo. E uma das apostas está no Equador. Aos 25 anos, o zagueiro Robert Arboleda, da Universidad Católica de Quito, negocia transferência para o time tricolor. Arboleda está com a seleção equatoriana nos Estados Unidos para a disputa de amistosos – nesta terça-feira, por exemplo, enfrenta El Salvador. As convocações passaram a ser frequentes em 2017 devido ao bom desempenho na liga local e também na Copa Sul-Americana. Pela Católica, onde joga desde 2015, tem 55 partidas e dez gols. O nome tem sido analisado pelo São Paulo nas últimas semanas, ganhou força, e pessoas envolvidas nas tratativas apontam um desfecho próximo. No Equador, a imprensa também trata o negócio como avançado, mesmo que Arboleda seja considerado um atleta caro para os padrões do país. Estima-se multa de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões). Nascido na cidade de Esmeraldas em 22 de outubro de 1991, Arboleda costuma participar ativamente da saída de bola da Católica, principalmente com passes longos para o avanço dos laterais. Além disso, é um dos cobradores de pênalti da equipe. A carreira começou no Olmedo e teve ainda passagens por Grecia e LDU de Loja, todos do Equador. Antes do clássico do último domingo, contra o Corinthians, a defesa do São Paulo vivia momento estável como a melhor do Campeonato Brasileiro. A derrota por 3 a 2, porém, foi marcada por erros individuais de Lucão, Douglas e Maicon, que ainda passou a ser alvo do Galatasaray, da Turquia. Lugano segue incomodado com a demora para discutir seu contrato, que termina em 30 de junho, e Rodrigo Caio está na lista de opções para a Lazio se reforçar.