Por regularidade no Brasileiro, Vasco vai a Chapecó

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após derrota para a Ponte Ponte, a Chapecoense recebe o Vasco, que vem de vitória em casa. A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, será nesta quarta-feira (14), às 21h45, na Arena Condá, em Chapecó. Os vascaínos têm mantido uma campanha ainda irregular no Brasileiro. Os resultados dos seis jogos disputados até então foram igualmente divididos em vitórias e derrotas. As duas últimas partidas em São Januário resumem o início de altos e baixos: revés por 5 a 2 para o Corinthians e triunfo em 2 a 1 frente ao Sport. Em relação ao duelo anterior, a equipe de Milton Mendes terá uma mudança significativa no ataque. Luís Fabiano, com cinco gols na competição, foi poupado e dará lugar a Nenê, que não vinha sendo titular no time vascaíno. Já a Chape tenta retomar o bom início na competição: nos primeiros quatro jogos, foram um empate e três vitórias, além da liderança por duas rodadas. Contudo, as duas partidas posteriores foram marcadas por tropeços —derrotas por 6 a 3 para o Grêmio e 3 a 2 contra a Ponte. “Precisamos entrar concentrados como a gente vinha fazendo. Tivemos uma queda de produção, mas estamos trabalhando para corrigir isso”, resumiu o atacante Osman, que marcou gol e deu uma assistência no confronto anterior. As únicas baixas da Chapecoense serão o zagueiro Victor Ramos e o lateral-esquerdo Reinaldo, que cumprem suspensão após serem expulsos na confusão com o elenco do Cruzeiro ao final do jogo de volta da Copa do Brasil. Os substitutos serão Douglas Grolli e Diego Renan, respectivamente. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Luiz Otávio e Diego Renan; Girotto, Luiz Antonio e Seijas; Arthur, Rossi e Wellington Paulista. T.: Vagner Mancini VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Wellington, Mateus Vidal e Alan; e Nenê. T.: Milton Mendes Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Horário: 21h45 desta quarta Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA)