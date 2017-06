Sem vencer há três jogos, Botafogo visita o Vitória na Bahia

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há três rodadas sem vencer, o Botafogo desembarca em Salvador, onde enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (14). O confronto no Barradão, a partir das 19h30, será válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os botafoguenses ainda não se firmaram na competição. Em seis jogos, o time teve apenas duas vitórias —mesmo número de empates e de derrotas. O último triunfo ocorreu contra o Bahia, por 1 a 0, no dia 28 de maio. De lá para cá, os alvinegros empataram com Flamengo e Coritiba, e perderam para o Santos. “Estamos fazendo bons jogos, mas a vitória ainda não veio. Agora, temos mais uma partida importante, fora de casa. Amanhã [quarta], vamos em busca desse resultado”, projetou o lateral-direito Arnaldo. A equipe baiana também tenta engatar uma sequência de vitórias. Após ter um empate e quatro derrotas, o time rubro-negro conquistou seu primeiro triunfo no último domingo (11), em 2 a 0 contra o Atlético-MG, e deixou a lanterna da competição. O treinador do Vitória, Alexandre Gallo, terá alguns reforços para a partida. Patric, que não enfrentou os atleticanos por questões contratuais, retorna à lateral direita. O volante Fillipe Soutto e o meia Yago, recém-contratados, serão relacionados pela primeira vez. O atacante André Lima, recuperado de lesão, também é opção. Os únicos desfalques rubro-negros serão o volante Willian Farias e o meia-atacante Paulinho, que cumprem suspensão por acúmulo de três cartões amarelos. Já o técnico Jair Ventura terá apenas um reforço: o zagueiro Emerson Silva estará à disposição após se recuperar de lesão. Ainda assim, o lateral-esquerdo Victor Luis, o meia Camilo e o atacante Guilherme continuam barrados pelo departamento médico. VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred e Thallysson; René Santos (Fillipe Soutto), Uillian Correia e Gabriel Xavier; Neilton, David e Kieza. T.: Alexandro Gallo BOTAFOGO Gatito; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes (Montillo) e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger. T.: Jair Ventura Estádio: Barradão, em Salvador (BA) Horário: 19h30 desta quarta Juiz: Anderson Daronco (RS)