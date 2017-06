Atlético e Avaí se reencontram na Série A

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A luta contra a degola no Campeonato Brasileiro marca a partida entre Atlético-GO e Avaí nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Olímpico, em Goiânia. O time rubro-negro joga pela recuperação, enquanto os catarinenses querem aproveitar o bom momento na competição. Com cinco derrotas em seis partidas, o Atlético está beirando a lanterna. Depois de perder os quatro primeiros jogos, que provocaram a queda do técnico Marcelo Cabo, o time rubro-negro aproveitou a primeira partida em seu novo estádio para desencantar contra a Ponte Preta. Agora com novo treinador -Doriva foi o escolhido-, o Atlético tenta reagir, pois na rodada passada caiu diante do Cruzeiro no Mineirão. Para o confronto, o único desfalque é o volante Marcão, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Igor volta ao time. Já o Avaí não vem colhendo bons resultados com frequência, mas a atuação do time não tem desapontado o técnico Claudinei Oliveira. Depois de somar apenas um ponto nos primeiros três jogos, a equipe catarinense ganhou do Sport, perdeu para o Atlético-MG em uma partida apertada e empatou com o Flamengo. Para esse jogo, o desfalque mais sentido é o meia Marquinhos, que foi expulso contra o Flamengo por reclamação contra a decisão de o árbitro revogar a marcação de um pênalti para o Avaí. O substituto do veterano não foi divulgado pelo treinador. A primeira opção é Pedro Castro. Mas também existe a possibilidade da escalação de Simião, que está recuperado de uma fratura no nariz, para deixar uma formação mais defensiva. ATLÉTICO-GO Felipe; André Castro, Eduardo, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Silva, Igor, Breno Lopes, Jorginho, Andrigo; Everaldo. T.: Doriva AVAÍ Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa; Luan, Judson, Pedro Castro (Simião), Juan; Willians, Romulo. T.: Claudinei Oliveira Estádio: Olímpico, em Goiânia Horário: 19h30 desta quarta-feira Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)