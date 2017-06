Dr. Smith e Relespública se apresentam juntos

Dr. Smith e Relespública: 28 anos de estrada (foto: Divulgação)

O Hermes Bar traz ao palco duas bandas veteranas de Curitiba: Dr. Smith tocando os melhores clássicos do rock internacional e Relespública com seu repertório autoral, em apresentação histórica hoje.

Curitiba sempre foi referência no cenário musical pelas bandas que brotaram nas garagens da cidade nesses últimos 30 anos. Os bares buscavam frequentadores e fãs do bom e velho Rock´n Roll, seus espaços e palcos eram ampliados, e investiam em equipamentos de som para garantir o abrigo dos mais variados estilos de fãs e músicos de todos os cantos da cidade.

No ano em que Relespública e Dr. Smith comemoram seus 28 anos de estrada, surge a proposta de unir as duas bandas com sons tão diferentes mas ambas conhecidas do público para um show comemorativo. “A ideia me veio quando vi nas redes sociais a integração e sinergia que existe entre os guitarristas Amandio, da Dr. Smith e o Fabio Elias, da Relespública”, destacou o baixista, Paulo Cerqueira. Para Fabio, a ideia de poder juntar todo mundo nessa festa é legal, pois as duas bandas são resistentes ao tempo e realmente estão nessa pela música.

SERVIÇO

O quê: Dr. Smith e Relespública juntos em show

Onde: Hermes Bar (Rua Engenheiros Rebouças, 1645 - Rebouças)

Quando: Hoje, abertura da cada a partir das 20h. show começa a partir das 23h

Quanto: Valor: Feminino R$20 / Masculino R$25

Informações: 3016 6948 / Whatsapp 9 9873 0658 (Reserva de mesas)

Estacionamento: Vallet – Pátio fechado e coberto

Cartões: Visa / Master Card / Elo / Dinners

*Proibida a entrada de menores de 18 anos