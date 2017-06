Em vídeo, Greca acusa sindicatos de quererem “confronto”; assista

Em vídeo postado nas redes sociais, o prefeito Rafael Greca (PMN) acusou os sindicatos dos servidores públicos municipais de quererem provocar um confronto com propósitos políticos ao invadirem a Câmara de Vereadores para impedir a votação do pacote de ajuste fiscal. “Tentam criar um fato para me empurrar para o confronto e impedem o diálogo correto entre a sociedade e as instituições, através dos seus representantes legítimo, os vereadores”, alegou o prefeito em texto publicado no Facebook.

