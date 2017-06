Companhia aérea lança serviço de check-in com uso de selfie

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Gol Linhas Aéreas inaugurou nesta terça-feira (13) o seu serviço de check-in com o uso de uma selfie. A tecnologia funciona por meio de um sistema de reconhecimento facial, em que o passageiro cadastra uma fotografia dele próprio no aplicativo da companhia, e visa agilizar o embarque. Depois de realizado o cadastro, o aplicativo -que ficará disponível para iPhone e Android- vai permitir a geração de um cartão de embarque quando o passageiro apontar a câmera do celular para si mesmo, como se fizesse uma fotografia selfie. De acordo com a empresa, não será necessário incluir nenhum outro dado adicional, como documentos ou localizador, para o passageiro gerar seu cartão de embarque. O serviço já passou por fase de teste no último mês e agora entra em vigor para todos os clientes da companhia. O método servirá para voos nacionais e internacionais.