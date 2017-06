Poncho é a peça-chave para aquecer no frio

Modelos mais longos podem ser usados com calças mais ajustadas a perna e botas (foto: Divulgação)

Umas das tendências mais fortes do inverno 2017, são as capas e ponchos. Com quadrados ou motivos étnicos, as capas e ponchos devem aquecer e proteger do frio neste ano. Peça coringa e confortável, vira e mexe volta a aparecer nas passarelas como tendência para o inverno.

Traje tradicional da América do Sul, a peça é feita basicamente de um tecido com 3,5 x 2,5 metros, com uma abertura no centro por onde passe a cabeça e fica apoiado nos ombros. As peças são opções para substitui os tradicionais casacos e dar um ar diferente à produção.

As capas são bastante versáteis e, dependendo da ocasião e do material escolhido, podem deixar a produção bem glamurosa.

Para Maria Inês Borges da Silveira, consultora de Comportamento Profissional e de Etiqueta Social, Maria Inês Borges da Silveira, professora do ISAE – Escola de Negócios, por ser tratar de um traje prático e confortável, o poncho acaba agradando à todos. “Hoje existem ponchos dos mais diversos estilos e modelos, ora sofisticados, ora simples ou modernizados. É uma peça prática, que combina com os dias mais frios”, comenta.

Ele pode ser usado tanto por homens, quanto por mulheres, por ser uma peça de sobreposição, ajuda a manter o corpo aquecido. Uma boa dica é usar um modelo simples com calças mais justas ou saias retas, fica perfeito para o dia a dia. Já as peças mais sofisticadas, de caxemira ou lã, contornadas por peles nobres como Vison, Lontra ou Marta, servem de agasalhos e podem ser usadas em festas e solenidades, principalmente para as mulheres.

Porém, por ser uma peça geralmente volumosa, tome cuidado para não errar na mão e pesar o visual. “Por ser volumoso e marcante, tome cuidado, usando-os com roupas retas, eles ficam ótimos e chiques. Grandes nomes da alta costura investem no poncho e muitas figuras importantes nacionais e internacionais usam sem medo de errar”, finaliza a especialista.

Capas para produções sofisticadas

Roupa exige pouca produção

O poncho parece uma manta, com uma abertura por onde passa a cabeça e é apoiada sobre os ombros. A peça é perfeita para ser usada em looks casuais junto com calças jeans, saias, vestidos ou shorts. Por ser bastante ampla em cima, é sempre melhor que a peça de baixo seja mais justa e mantenha a proporção. A peça é bastante interessante, porque mesmo sendo simples, chama bastante atenção e dispensa o uso de outros acessórios grandes. Um broche já é o suficiente, por exemplo, ou um brinco pequeno, mas que destaque o rosto.

No quesito cores e estampas, há modelos desde os mais básicos e neutros, confeccionados com cores neutras e sem detalhes chamativos, até os modelos mais chamativos e exóticos de poncho, como os com estampas tribais (que têm muita cosia em comum com o poncho), com cores intensas e vibrantes ou os modelos com o mix destes dois elementos. E os materiais que são utilizados atualmente para a confecção dos ponchos estão bem diversificados, com alguns modelos chegando a serem confeccionados com peles mais leves. E você pode continuar investindo nos ponchos tradicionais confeccionados de forma artesanal, com o crochê ou o tricô e nos ponchos de tecidos, que podem ser encontrados tanto na versão mais leve quanto na versão mais grossa, para dias com frio mais intenso.

Versões mais clássicas para homens