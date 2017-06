A segunda parte do Especial CASACOR Paraná 2017

Brincadeira ecologicamente correta

A arquiteta Jaqueline Siebert levou sustentabilidade para o seu ambiente na CASACOR Paraná 2017, investindo em uma estrutura de contêiner como base para a brinquedoteca e o parquinho infantil. A profissional também apostou em outros detalhes para deixar o projeto ecologicamente mais correto. “Atualmente, as edificações precisam ser mais sustentáveis e recursos como telhado verde e o jardim vertical, que traz a vegetação para dentro dos espaços, contribui muito com isso”. Também foi utilizada madeira de reflorestamento. “O lúdico é apresentado no uso de brinquedos educativos, em uma época em que as crianças estão cada vez mais conectadas a aparelhos eletrônicos”, comenta Jaqueline. O ambiente é complementado por um tabuleiro de xadrez gigante e peças que remetem à infância de antigamente.

Estilo requintado

A aposta da arquiteta Viviane Loyola foi a sofisticação e praticidade com a integração das salas de estar e jantar. Um dos principais objetivos foi facilitar o uso deste ambiente no dia a dia, tornando estes espaços funcionais, bonitos e confortáveis. Tudo na área de 43m² foi modificado para passar a sensação de aconchego, com destaque para as paredes revestidas em marcenaria em um tom mais quente, que contrastam com a mobília de tecidos mais claros. O toque de requinte fica por conta da poltrona e bancos assinados pelo designer Jader Almeida, pelo painel da televisão em mármore Grego Ariston, marcenaria em cafellate, veludo e prateleiras suspensas em ferro preto. O highlight do espaço vai para o lustre de cristal, que figura em um lugar nobre do Estar e Jantar.

Contraponto de Cores

Mais que um simples espaço para leitura, a Biblioteca, assinada pela arquiteta e urbanista Carla Grüdtner para a Casa Cor Paraná 2017, traz a contemporaneidade como característica predominante. Inspirado na desembargadora Angela Khury Munhoz da Rocha, o ambiente foi concebido com base no estilo de vida da homenageada, trazendo suas referências pessoais como inspiração para o decór. O destaque vai para as obras de arte assinadas pelos artistas plásticos Erwin Zaidowicz e Julian Gallash, que trazem a vibração das cores para o espaço e contrastam com os tons de cinza, preto, caramelo e dourado que compõe a ambientação.