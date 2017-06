Cabo de tirolesa se rompe e mulher fica ferida em Campos do Jordão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma farmacêutica de 27 anos que passava o fim de semana em Campos do Jordão (SP) ficou ferida após o cabo da tirolesa em que descia arrebentar na tarde do último sábado (10). Irys Viviane Neves, que estava no Pico do Itapeva, desceu a tirolesa presa a duas fitas, uma delas ligada ao corpo de seu namorado, que fazia o trajeto com ela. Durante a descida, um dos cabos se rompeu. Segundo o boletim de ocorrência, a farmacêutica se chocou contra o muro de contenção da represa que fica no fim do trajeto e feriu suas pernas e ombros. Ainda de acordo com o B.O, os cabos de aço passam próximos ao muro. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da região e, posteriormente, transferida para o Hospital Maternidade e Metropolitano devido a gravidade dos ferimentos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o proprietário da tirolesa que trabalha no local há dez anos informou que foi o primeiro acidente registrado. O local passou por perícia e os equipamentos foram apreendidos. O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia policial de Campos do Jordão e será investigado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.