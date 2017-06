Servidores deixam a Câmara, durante a noite: momentos de tensão (foto: Franklin de Freitas)

Um grupo de manifestantes invadiu nesta terça-feira (13) a Câmara Municipal de Curitiba e impediu a votação de quatro projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). A tensão começou desde o início da manhã e só se encerrou à noite, quando o prédio foi desocupado.

Pela manhã, servidores contrários às medidas cercaram a sede do Legislativo da Capital e barraram a entrada dos vereadores. A sessão, que chegou a ser aberta no final da manhã, foi suspensa logo depois na tentativa de negociar um acordo.

No final da tarde, quando as negociações ainda ocorriam, os manifestantes forçaram a entrada pela porta de acesso do anexo I da Casa, invadindo o plenário e chegando até ao gabinete da presidência. Parlamentares da base de apoio do prefeito chegaram a relatar supostas agressões ao tentarem entrar na Câmara. A vereadora Maria Manfron (PP) alegou ter vídeos registrando as agressões.

Os servidordes só saíram à noite, após reallizarem uma assembleia entre eles. Ao todo, houve 112 votos pela desocupação e 100 contrários.

Nesta terça, ainda foi marcada uma reunião para esta quarta-feira, às 14 horas, entre servidores e executivos da Câmara. A reunião será na sede da Prefeitura de Curitiba.

Na segunda-feira (12), a direção da Casa havia decidido restringir a entrada de servidores à sessão, alegando questões de segurança. Amparado em laudo do Corpo de Bombeiros, o presidente da Câmara, vereador Serginho do Posto (PSDB), disse que apenas 28 pessoas poderiam acompanhar a votação das galerias do plenário.

Manifestação

Os servidores exigiram a retirada dos pedidos de regime de urgência para a votação dos projetos, aprovados na semana passada como estratégia para acelerar a tramitação. Eles alegaram falta de diálogo por parte da prefeitura na discussão das propostas.

Entre os projetos em pauta para votação ontem estava o que prevê o adiamento de março para outubro da data-base do reajuste anual salarial do funcionalismo e o congelamento das promoções de carreira dos servidores. Outra proposta prevê o aumento de 11% para 14% das contribuições dos servidores para a previdência municipal e a devolução para a prefeitura de R$ 600 milhões repassados ao Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). Já o projeto que cria a Lei de Responsabilidade Fiscal municipal estabelece que a variação dos gastos com pessoal não podeá superar 70% do crescimento da receita corrente líquida (RCL) registrada no ano anterior. O quarto projeto prevê o leilão de dívidas da prefeitura.

Urgência

Diante do impasse provocado pelo cerco dos servidores à Câmara, o presidente da Casa e o líder da bancada do prefeito, vereador Pier Petruzziello (PTB) se reuniram com representantes dos sindicatos e do Ministério Público para tentar um acordo. Os sindicalistas insistiram na retirada dos pedidos de regime de urgência e no adiamento da votação para terça-feira. Petruzziello alegou que o regime de urgência foi aprovado por causa da ocupação da Câmara, há três semanas, durante a votação dos projetos na Comissão de Legislação e Justiça.

Quando a reunião já havia sido suspensa para avaliação da base governista, os manifestantes invadiram a Casa. Na confusão, a porta de vidro e janelas do Anexo I da Câmara foram quebradas. O grupo chegou a bater na porta do gabinete da presidência, tentando invadir o local, mas foi contido pelos seguranças da Casa e os próprios vereadores.

Acuados, os vereadores fizeram nova proposta de acordo. Além da suspensão da votação até segunda-feira, o líder do prefeito se comprometeu a promover uma reunião com o secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Jamur, para discutir possíveis mudanças no projeto. Os sindicalistas, porém, insistiam em uma reunião com o próprio prefeito e na retirada dos pedidos de regime de urgência.