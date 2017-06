São Paulo joga por primeiros pontos fora de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrenta o Sport nesta quarta-feira (14), às 19h30, buscando conquistar seus primeiros pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tentando se recuperar no torneio após derrota para o Corinthians no clássico do último domingo (11), a equipe terá alguns desfalques importantes para a partida. O volante Thiago Mendes, o meia-atacante Maicosuel e o lateral-direito Bruno foram vetados pelo departamento médico; o meia Cueva e o zagueiro Rodrigo Caio, em suas seleções, também estão fora. O técnico Rogério Ceni ainda não confirmou a equipe para o confronto, mas a tendência é que mantenha o esquema de jogo com três zagueiros. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Thallyson e Thomás; Osvaldo e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo SÃO PAULO Renan Ribeiro; Eder Militão (Douglas), Maicon (Lugano) e Lucão; Wesley, Jucilei, Cícero e Junior Tavares; Wellington Nem, Lucas Pratto e Marcinho. Técnico: Rogério Ceni Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Juiz: Heber Roberto Lopes (SC) Horário: 19h30 de quarta TV: Pay-per-view