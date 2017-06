Corinthians tenta ampliar sua liderança contra o Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder do Campeonato Brasileiro e único invicto da competição, o Corinthians recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (14), às 21h45, pela sétima rodada do torneio, para tentar ampliar a diferença de pontos em relação aos outros postulantes ao título da competição. O treinador Fábio Carille deve repetir a escalação utilizada no último domingo (11), quando a equipe, jogando em sua arena, venceu o clássico contra o São Paulo por 3 a 2. Fagner e Rodriguinho, convocados por Tite para amistosos da seleção brasileira, são desfalques para o confronto. Paulo Roberto substituirá o primeiro na lateral-direita; no meio-campo, devem jogar Gabriel, Maycon e Jadson. CORINTHIANS Cássio; Paulo Roberto, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille. CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Murilo, Léo e Diogo Barbosa; Romero, Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves e Rafinha; Ábila. Técnico: Mano Menezes Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP) Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS) Horário: 21h45 de quarta TV: Pay-per-view