Conmebol faz sorteio para sequência da Libertadores

LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A altitude boliviana, a tradição uruguaia, a força do futebol argentino ou um compatriota no primeiro mata-mata. Nesta quarta (14), os seis clubes brasileiros classificados para as oitavas de final da Libertadores saberão seus adversários na próxima fase do torneio continental. A definição será por meio de sorteio, que a Conmebol realiza na cidade paraguaia de Luque, às 21h. (com FoxSports e SporTV 2) .

Os times que foram líderes de seus grupos ficam em um pote; os segundos colocados, em outro. As oitavas de final acontecem entre 4 e 6 de julho (ida) e 8 e 10 de agosto (volta). Além dos adversários das oitavas, o sorteio define os cruzamentos para as próximas fases do torneio. Antes, os confrontos aconteciam de acordo com o desempenho na fase de grupos. O melhor primeiro colocado encarava o pior segundo, e assim por diante. Agora,o desempenho na fase anterior vale só para ser mandante no jogo de volta das oitavas.

Único brasileiro classificado em segundo, o Atlético-PR sabe que terá um rival do Braisl ou da Argentina. Todos os líderes de chave são de um desses dois países. Os cinco brasileiros líderes de seus grupos podem ter de encarar a altitude boliviana caso enfrentem o The Strongest, de La Paz (3.600m) ou o Jorge Wilstermann, de Cochabamba (2.500 m). Na fase de grupos, O Santos venceu o primeiro em casa (2 a 0) e empatou fora (1 a 1); o Palmeiras ganhou do segundo em casa ( 1 a 0) e perdeu fora (3 a 2). As equipes ainda podem encarar o tradicional Nacional (URU), tricampeão do torneio, e Godoy Cruz (ARG) que, mesmo em segundo, fez mais pontos na fase de grupos que San Lorenzo e Botafogo, líderes de suas chaves. Outros possíveis rivais são Guaraní (PAR), Emelec (EQU) e Barcelona (EQU).