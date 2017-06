Cid Moreira reaparece barbudo e cabeludo

Cid Moreira, 89 anos, ex-apresentador do Jornal Nacional, fez uma rara aparição pública no fim de semana. Junto com a mulher, Fátima, ele foi visitar a sede da ONG Dog's Heaven, que acolhe animais na região de Petrópolis (Rio de Janeiro). O visual do apresentador, no entanto, chamou mais atenção: Cid estava com barba e cabelo comprido, bem diferente dos tempos em que o público se acostumou a ver no Jornal Nacional durante 27 anos. A ONG colocou na internet um vídeo em que agradece a presença do casal e a adoção de três filhotes de cães vira-latas.

Tom Holland “fura” a Marvel e anuncia trilogia do Homem-Aranha

O ator Tom Holland, que vai interpretar o Homem-Aranha nos cinemas, deixou escapar ontem que será o protagonista não de apenas um filme, mas de uma trilogia - o primeiro filme, Homem-Aranha: De Volta ao Lar, estreia em 6 de julho. "Desculpa Marvel, ooops", brincou ele, em uma conversa com o "AlloCine" pelo Facebook. Até então, a Marvel havia confirmado apenas que haveria uma sequência de De Volta ao Lar, mas especulava-se que seria o último episódio de Holland como o herói.

“Estresse me fez perder dois dentes da frente”, diz Demi Moore

A atriz Demi Moore, de 54 anos, disse que perdeu dois da frente por causa de estresse. "Adoraria dizer que perdi andando de skate ou fazendo alguma coisa legal. Mas foi o estresse me fez perder os dentes da frente. Acho importante falar isso porque, provavelmente depois das doenças cardíacas, a segunda maior causa de morte na América é o estresse." A revelação foi feita no programa "The Tonight Show", de Jimmy Fallon, na noite de segunda-feira (12). Bem-humorada, a artista contou que o visual temporário agradou as filhas Rumer Willis, Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis. "Amaram me ver sem dentes. Elas acham que fico mais vulnerável e humana." A atriz compartilhou uma foto ainda no consultório do dentista, mas já com um dos dentes no seu devido lugar.

Fãs acreditam que Beyoncé esteja em trabalho de parto

Fãs da cantora Beyoncé especulam ontem que a cantora esteja em trabalho de parto. No Twitter, uma das hashtags mais populares do dia é #BeyHiveSupportsBeyonce, em português, a colmeia Bey apoia Beyoncé. A hipótese começou por causa de uma foto postada pelo cabeleireiro da cantora, com a legenda "aguente firme, mamãe".

Gisele Bündchen pede que Temer vete medidas contra Amazônia

Após desembarcar no Brasil ontem, a modelo Gisele Bündchen usou as redes sociais para fazer um pedido ao presidente Michel Temer. "É nosso trabalho proteger nossa Mãe Terra. Michel Temer, diga não para reduzir a proteção na Amazônia", disse a artista no Twitter. Na segunda (12), Gisele já tinha mandado recado parecido ao mandatário do país. "Michel Temer, veto as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira". Os textos, com versões em inglês, remetem ao site WWF Brasil, que pede o veto integral de medidas provisórias que reduzem a proteção de 597 mil hectares de áreas protegidas na Amazônia.

Níver do dia

Donald Trump

Presidente dos EUA

71 anos