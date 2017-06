Jornalista diz ter sido ofendida por petistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Míriam Leitão afirmou em seu blog no jornal "O Globo" ter sido vítima de violência verbal por parte de delegados do PT em um voo de Brasília para o Rio, no último dia 3. Ela disse ter sido ameaçada e ofendida com xingamentos como "terrorista". "Sofri um ataque de violência verbal por parte de delegados do PT dentro de um voo. Foram duas horas de gritos, xingamentos, palavras de ordem contra mim e contra a TV Globo." Emitiram notas de repúdio Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), Aner (Associação Nacional de Editores de Revista) e ANJ (Associação Nacional de Jornais). A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido lamenta o constrangimento e que orienta a militância a "não realizar manifestações políticas em locais impróprios". Mas disse que a Globo é, "em grande medida, responsável pelo clima de radicalização e até de ódio por que passa o Brasil". Em resposta, a emissora disse que dirigentes do PT "contribuem para esse tipo de agressão".