May recebe líder de sigla norte-irlandesa para negociar coalizão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, recebeu nesta terça-feira (13) a líder da legenda norte-irlandesa DUP (Partido Unionista Democrático), Arlene Foster, para negociar os termos da participação da sigla na coalizão governista. O conteúdo da conversa não foi revelado, mas a emissora BBC apurou que não há questões pendentes, de modo que a aliança pode ser formalizada nesta quarta (14). "As discussões com o governo estão indo bem e esperamos que possamos concluir com sucesso este trabalho", disse Foster após o encontro. May considerou as negociações "produtivas". "Acredito que é importante haver estabilidade. Já trabalhamos com o DUP antes." A primeira-ministra dependerá da aliança com o DUP para se manter no poder após o revés eleitoral do Partido Conservador na eleição de quinta-feira (8). A líder britânica, que havia pedido a antecipação das eleições para tentar fortalecer sua base no Parlamento, acabou perdendo a maioria legislativa que tinha. Pelo calendário original, a eleição deveria acontecer só em 2020. Os conservadores perderam 13 cadeiras, ficando com 318 de um total de 650, e precisarão dos votos dos 10 parlamentares do DUP para aprovar legislações. A escolha de May pela coalizão com o DUP atraiu críticas em seu próprio partido. John Major, premiê conservador de 1990 a 1997, disse nesta terça-feira que a aliança ameaça a "paz frágil" na Irlanda do Norte. Para Major, o acordo pode provocar discórdia entre os unionistas do DUP e os separatistas do Sinn Féin, que encerraram décadas de violência armada no país após um acordo de paz nos anos 1990. "As pessoas não deveriam tomar a paz como algo dado", disse Major. "Uma parte fundamental desse processo de paz é que o governo do Reino Unido precisa se manter imparcial entre os interesses em disputa na Irlanda do Norte." May se defendeu das críticas de seu correligionário, dizendo que o governo segue tendo compromisso "absoluto" com a estabilidade na Irlanda do Norte. MACRON Também nesta terça-feira, May viajou a Paris, onde se reuniu com o presidente Emmanuel Macron. O líder francês afirmou que as portas da União Europeia seguem abertas para o Reino Unido "até o fim das negociações" do "brexit", que deverão começar a partir da semana que vem. "Com o desenrolar das negociações, ficará mais e mais difícil voltar", alertou Macron a May. O processo de saída do bloco regional, aprovado pelos britânicos em plebiscito no ano passado, deve ser concluído em meados de 2019. Os mandatários também disseram que irão unir esforços para combater o terrorismo ""seus países foram alvos de atentados recentemente. May prometeu "erradicar esse mal", pressionando empresas de tecnologia a remover conteúdos extremistas da internet. Juntos, eles assistiram ao amistoso entre as seleções de futebol de França e Inglaterra, com vitória francesa por 3x2.