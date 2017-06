Paraná Clube vence com gol aos 45 e encerra jejum

Robson: ele fez o gol da vitória, aos 45 minutos do 2º tempo

O Paraná Clube venceu por 2 a 1 o Náutico, nessa terça-feira (dia 13) à noite, na Arena Pernambuco, pela 7ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense chegou a 9 pontos e ficou na 10ª colocação. A equipe pernambucana segue na lanterna, em 20º lugar, com 2 pontos.

Com o resultado, o Paraná encerrou uma sequência de quatro partidas sem vencer. A última vitória havia ocorrido em 24 de maio, no Couto Pereira, sobre o Atlético-MG (3 a 2).

Já o Náutico chegou a 11 partidas sem vitórias – foram sete derrotas e quatro empates. A última vitória foi em 10 de abril – 2 a 1 sobre o Santa Cruz, pelo campeonato estadual.

ARBITRAGEM

A partida foi marcada por dois lances polêmicos com a arbitragem. O Paraná reclamou de pênalti aos 18 do 1º. Robson foi derrubado na área por Aislan. O árbitro marcou falta fora da área. A imagem da TV deixa a impressão de pênalti. O Náutico pediu pênalti em lance aos 2 do 2º. Erick invadiu a área e caiu ao dividir com Brock.

ESTREIA

O jogo marcou a estreia do centroavante Rafhael Lucas, emprestado pelo Coritiba. Ele entrou na partida aos 30 minutos do 2º tempo.

TÉCNICO

Cristian de Souza completou nove jogos no comando do Paraná Clube, agora com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha Rayan, liberado por questões particulares. Não jogaram porque estão em recuperação: Renatinho, Léo, Marcos, Zezinho, Ítalo, Vitor Feijão e Nathan. Em relação ao último jogo, o treinador fez quatro mudanças: saíram Jhony, Rayan, Assis e Matheus Carvalho; e entraram Cristovam, Wallace, Igor e Minho. O esquema tático foi o 4-2-3-1 – a linha de três meias-atacantes tinha Biteco (centro), Robson (direita) e Minho (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná foi melhor que o adversário no primeiro tempo. Mostrou mais qualidade na saída de bola e na construção no meio-campo. Com isso, teve mais posse de bola (58%) e mais finalizações (4 a 3) que o Náutico na primeira etapa. O time paranaense criou pouco e sofreu ataques perigosos porque cometeu muitos erros individuais. A equipe pernambucana abriu o placar aos 5 minutos graças a falha grotesca do goleiro Richard, que tentou chutar para frente e colocou a bola nos pés do atacante Vinícius, dentro da área. Ele chutou e fez 1 a 0 para o Náutico. O Paraná empatou em seguida, aos 8 minutos. Depois de escanteio, Minho acertou belo chute de fora da área.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu Biteco e entrou o meia-atacante Matheus Carvalho. O Paraná perdeu organização no meio-campo, mas seguiu atacando, principalmente aproveitando erros grosseiros na saída de bola do adversário. O Náutico também pressionou e criou chances nas falhas de marcação do time paranaense.

SUBSTITUIÇÕES E ESTREIA

O Paraná fez duas substituições em seguida. Aos 21 minutos, Jhony entrou no lugar de Leandro Vilela – troca de volante por volante. Aos 33, o centroavante Rafhael Lucas fez sua estreia pelo clube, entrando no lugar de Felipe Alves.

GOL DECISIVO

O jogo ficou aberta nos minutos finais, com boas chances para os dois lados. O Paraná, porém, foi mais perigoso. Colocou uma bola na trave aos 43, após cobrança de falta de Robson e cabeceio de Wallace. E fez o gol aos 45. Gabriel Dias puxou o contra-ataque e deixou Robson na cara do gol: 2 a 1.

ESTATÍSTICAS

O Paraná teve 58% de posse de bola, 13 finalizações (9 certas), 87% de precisão nos passes e 2 escanteios. O Náutico somou 13 finalizações (6 certas), 85% de precisão nos passes e 4 escanteios. Os dados são do FootStats.

NÁUTICO 1 x 2 PARANÁ

Náutico: Tiago Cardoso; Joazi, Aislan, Feliphe e Jeanderson; Amaral, Renan Paulino e Giovanni (Esquerdinha); Erick, Gerônimo (Iago) e Vinícius (Alisson). Técnico: Waldemar Lemos

Paraná: Richard; Cristovam, Wallace, Brock e Igor; Gabriel Dias, Leandro Vilela (Jhony), Robson, Biteco (Matheus Carvalho) e Minho; Felipe Alves (Rafhael Lucas). Técnico: Cristian de Souza

Gols: Vinícius (5-1º), Minho (8-1º) e Robson (45-2º)

Cartões amarelos: Aislan, Jeanderson, Erick (N). Leandro Vilela (P).

Árbitro: Marcelo Aparecido R. de Souza (SP)

Público: 1.705 pagantes

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE),

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

5 – Gol do Náutico. Richard tenta chutar para frente e erra. A bola sobra para Vinícius, na cara do gol. Ele chuta e marca.

8 – Gol do Paraná. Biteco bate escanteio. O goleiro tira de soco. Minho pega o rebote fora da área e chuta no ângulo. Golaço.

18 – Robson dispara e é derrubado na área por Aislan. O árbitro marca falta fora da área. Robson bate a falta. A bola passa perto.

25 – Minho arrisca de fora da área. A bola vai sobre o gol.

31 – Biteco lança. Felipe Alves chuta da meia-lua. O goleiro pega no canto.

34 – Erick passa por dois e chuta da meia-lua. A bola vai ao lado.

36 – Giovanni solta a bomba de fora da área. Richard espalma no canto.

Segundo tempo

2 – Erick invade a área e cai ao dividir com Brock. O Náutico pede pênalti.

4 – Cruzamento. Minho cabeceia sobre o gol.

12 – Iago chuta forte de fora da área. Richard espalma para escanteio.

22 – Robson dispara pela esquerda, invade a área e chuta cruzado. O goleiro segura.

23 – Robson toca para Felipe Alves, na área. Ele tenta a devolução, mas erra e perde boa chance.

25 – Esquerdinha chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

30 – Jeanderson cruza rasteiro. Esquerdinha chuta sobre o gol.

37 – Passe em profundidade. Erick recebe nas costas da defesa e sai na cara do gol. Richard sai bem nos pés do atacante e abafa.

43 – Falta na esquerda. Robson cruza. Wallace cabeceia a bola no travessão.

45 – Gol do Paraná. Gabriel Dias parte em contra-ataque e rola para Robson, na área. Ele chuta cruzado e marca.