Brock chora e faz desabafo sobre morte de Pessalli

O capitão do Paraná Clube, o zagueiro Eduardo Brock, 26 anos, falou sobre a morte do meia Jonas Pessalli, 26 anos. Ele faleceu na segunda-feira (dia 12) em acidente de carro em Curitiba. Os dois conviveram por um longo período nas categorias de base do Grêmio, de 2008 a 2011, e também em 2017, no Paraná Clube.

Ao sair do gramado da Arena Pernambuco, nessa terça-feira (dia 13), Brock começou falando sobre o desempenho do Paraná na partida. “Mas preciso falar sobre o acontecimento...”, disse. Em seguida, começou a chorar e não conseguiu falar. Precisou de alguns minutos para então conversar com os repórteres. “Quero dar força para a família dele (Pessalli). Deixou três filhos lindos. Era uma grande pessoa. Sei que algumas pessoas não viam isso. Mas eu convivi bastante com ele. Sei do coração que ele tinha. Hoje, nessa vitória, eu sei que ele nos ajudou lá de cima”, afirmou Brock.