Preso passa por cirurgia após engolir 10 microcelulares em presídio de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um detento da Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara, em Presidente Bernardes (a 580 km de São Paulo), teve que passar por uma cirurgia nesta segunda-feira (12) após serem descobertos dez microcelulares em seu estômago. Os aparelhos foram descobertos pela núcleo de inteligência do presídio. Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), três presos passaram pelo detector de metais, sendo que um tinha os aparelhos no estômago e dois, no ânus. A secretaria não soube informar como os presos tiveram acesso aos celulares. Dois expeliram os aparelhos na própria unidade, mas o que estava com eles no estômago foi levado a um hospital local, onde passou por cirurgia. Ele permanece internado, em recuperação. Com cerca de seis centímetros de altura, os microcelulares ficaram populares em prisões paulistas há alguns anos pela dificuldade de serem detectados. Eles são semelhantes a um controle remoto de portão automático de prédio residencial e leves como uma caneta.