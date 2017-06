Requerimento na Junta só sai depois de pagar a taxa

A partir do dia 1º de julho, todos os documentos levados a registro na Junta Comercial Paraná (Jucepar) somente serão aceitos e protocolados se as taxas correspondentes já tiverem sido pagas e compensadas pelo banco.

A mudança, de acordo com a autarquia, é necessária para dar continuidade à modernização do registro de empresas no Paraná, que tem como objetivo conferir cada vez mais agilidade a estes processos. Em breve, a Jucepar deve implantar os contratos inteiramente digitais e, neste modelo, o protocolo só será aceito com a comprovação de pagamento das taxas.

Os usuários da Jucepar podem utilizar o banco de sua preferência para o pagamento das taxas. Contudo, a Junta Comercial informa que o recolhimento da taxa de serviços no Banco do Brasil agiliza o trâmite.