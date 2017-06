ATUAÇÕES: Gabriel Dias, Robson e Minho foram os melhores

Minho (foto: Reprodução/PFC)

Richard (5,5)

Uma falha bizarra no gol do Náutico. Fora isso, três boas defesas.

Cristovam (6,0)

Seguro na marcação e na saída de bola. Alguns errinhos.

Wallace (5,5)

Parou 8 ataques, mas errou todos os 6 lançamentos.

Brock (6,0)

Bem na saída de bola, na marcação e na bola alta.

Igor (5,5)

Irregular. Teve bons momentos e falhas no jogo.

Gabriel Dias (6,5)

Fez a jogada do 2º gol. Seguro na marcação.

Leandro Vilela (6,0)

Acertou 38 passes. Cometeu 4 erros.

Jhony (6,0)

Entrou aos 21-2º. Manteve o trabalho de Vilela.

Robson (6,5)

Fez um gol e criou duas chances, mas errou demais ao definir.

Biteco (6,0)

Organizou o meio e mostrou visão. Dois errinhos.

Matheus Carvalho (5,0)

Entrou no intervalo. Participou pouco. Quase não criou.

Minho (6,5)

Fez um golaço e incomodou com dribles. Faltou precisão.

Felipe Alves (6,0)

Criou duas boas chances. Pouco acionado.

Rafhael Lucas (sem nota)

Entrou aos 33-2º. Jogou pouco tempo.

