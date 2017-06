Idealizador da Marcha para Jesus remove vídeo com Temer

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na época, parecia um apoio de peso: o presidente do Brasil convidando a todos para a Marcha para Jesus, que acontece em São Paulo nesta quinta-feira (15). Uma semana depois, Michel Temer virou o elefante na sala. Assim que a crise desabou sobre o Palácio do Planalto, após a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, o vídeo em que o peemedebista elogia a travessia evangélica sumiu do Instagram do apóstolo Estevam Hernandes —o fundador da Renascer em Cristo, igreja que criou a marcha 25 anos atrás. Na gravação, Temer descreve o maior evento evangélico do país como um "modelo de congregação de pessoas que confessam a mesma fé [...] e especialmente confiam no Brasil". Segundo a assessoria de imprensa da Renascer, o próprio apóstolo pediu para removê-la de sua rede social. "Ele tirou depois de todas as denúncias recentes, achou melhor tirar até que elas fossem apuradas." No vídeo, o presidente aparece ao lado de Marcelo Aguiar (DEM-SP), deputado ligado à igreja e cantor gospel. As imagens foram postadas pelo apóstolo Hernandes e, no dia 11 de maio, republicadas na página de Facebook do bispo Carlinhos Hernandes, que não é seu parente (o sobrenome é uma homenagem, já que muitos pastores veem o líder da Renascer como "pai espiritual", explica a assessoria). A notícia de que Joesley gravara um áudio com Temer veio à tona seis dias depois, no dia 17 de maio. A filmagem não foi deletada da página de Carlinhos. Por lá, é acompanhada das hashtags #EuAcheiMeuRei (referência a Jesus Cristo e slogan da Marcha 2017) e #todalínguaconfessará. Na gravação, Temer diz confiar no êxito do evento, que define como "mais um momento de religiosidade e religação entre as pessoas". Se o peemedebista foi banido do Instagram do apóstolo Hernandes, outras personalidades continuam dando as caras por lá. Quem também convida fiéis para a Marcha: os prefeitos João Doria (PSDB-SP) e Marcelo Crivella (PRB-RJ), o técnico do Corinthians, Fábio Carille, o deputado Tiririca (PR-SP), os apresentadores Raul Gil e Sonia Abrão e o sambista Neguinho da Beija Flor.