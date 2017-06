Venda de bolo de Santo Antônio agita paróquias

Igreja Bom Jesus dos Perdões: fila para comprar um pedaço do bolo do santo (foto: Ernani Ogata)

Ontem foi comemorado o dia de Santo Antônio. Considerado como casamenteiro, o dia foi de grande movimento nas paróquias que vendem o tradicional bolo, com santinhos escondidos. Diz a lenda que quem acha a imagem do santo no bolo tem grandes chances de arrumar um companheiro ou companheira.

Quem não conseguiu achar o santo nos bolos nas paróquias ontem ainda pode tentar a sorte hoje na Paróquia Imaculada Conceição, no Guabirotuba. A venda do bolo de Santo Antonio vai até hoje, das 14 às 20 horas, e custa R$ 5 o pedaço. São mais de 5 mil pedaços com 1500 santinhos dentro. O sabor do bolo é de doce de leite e pêssego. A paróquia Imaculada fica na Rua Dr.Alcides Vieira Arcoverde, 244, Guabirotuba.

Ontem, foi dia de fila na entrada da igreja da Paróquia Bom Jesus dos Perdões. Localizada na frente da Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba, no local o bolo era vendido desde o dia 9, mas ontem registrou o maior movimento de interessados no tradicional bolo do santo casamenteiro. Foram produzidas 14 toneladas do bolo. Quem teve sorte encontrou um dos 20 mil santinhos escondidos na massa.

No Santuário Nossa Senhora do Carmo também teve o bolo de Santo Antonio. Lá, o bolo tinha três sabores: doce de leite, ameixa e abacaxi. Em 42 quilos de bolo, foram escondidas 4 mil imagens do santo. Na Paróquia Santo Antônio, no Boa Vista, também teve bolo, a R$ 4. Foram 90 bolos, somando 2 mil quilos com 6 mil santinhos “escondidos”.