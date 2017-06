Bairros não terão a celebração

O organizador da procissão de Corpus Christi, o padre José Airton Oliveira, disse que neste ano a celebração não será feita nos bairros. “Nós resolvemos fazer uma celebração na arquidiocese, com todas as paróquias, no sentido de unidade e comunhão”, disse.

Tradicionalmente, a festa acontecia de forma separada e cada paróquia realizava o seu evento. A data é uma das mais especiais do calendário católico. “É um momento de muita fé e oração, quando Cristo caminha pelas ruas”, afirma. A simbologia do caminhar de Jesus é representada pela confecção de tapetes.