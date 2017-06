Movimento deve subir 20% nas rodovias do Paraná no feriadão

Movimento do feriado deve começar a partir das 15 horas de tarde de hoje (foto: Arquivo/BP)

As concessionárias de rodovias que atuam na região de Curitiba esperam um movimento entre 14% e 20% superior ao de dias comuns. Os horários de maior movimento durante o feriado prolongado devem se concentrar no final da tarde e início da noite de hoje, pela manhã de amanhã na tarde e noite de domingo (19).

A partir das 15 horas desta quarta-feira, 14/6, o trânsito deve se intensificar por conta do feriado prolongado de Corpus Christi no trecho administrado pela Autopista Litoral Sul entre as capitais Curitiba e Florianópolis – BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC. E para atender o fluxo com circulação média de 38 mil veículos nos dias de maior movimento – volume 26% maior do que o normal – a Concessionária realiza entre os dias 14 e 18 de junho uma operação especial.

Na saída para o feriado, o período de maior movimento será das 15h às 22h de quarta-feira, 14/6, e das 8h às 14h de quinta-feira, 15/6. No retorno, o volume maior de veículos estará concentrado entre às 15h e 22h de domingo, 18/6.

Veículos de carga com autorizações especiais de trânsito não poderão circular em rodovias federais de pista simples na quinta-feira (15), das seis horas ao meio-dia, e no domingo (19), das 16 horas às 22 horas.

Entre as condutas recomendadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aos motoristas para evitar acidentes estão respeitar as leis e as placas de sinalização, em especial os limites de velocidade; fazer revisões periódicas do veículo e conferir o funcionamento dos equipamentos obrigatórios; planejar a viagem e evitar dirigir com pressa, cansado ou com sono; manter uma distância mínima de segurança em relação aos demais veículos; em caso de chuva, redobrar os cuidados, manter sempre os faróis ligados com a luz baixa e reduzir a velocidade.

Durante o feriado, as concessionárias não irão realizar obras diurnas – com exceção para eventuais intervenções emergenciais.