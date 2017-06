Suspeito de matar professor é preso

A Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) elucidou o crime que vitimou o professor Flávio Laureth Ávilla, de 53 anos. Ele estava desaparecido desde a última terça-feira (6) e foi encontrado morto no sábado (10). Duas pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, foram autuadas por latrocínio e ocultação de cadáver.

De acordo com a polícia, um dos autores do crime, de 21 anos, conheceu a vítima através de um amigo em comum. Após trocarem várias mensagens, eles resolveram marcar um encontro, na casa do criminoso, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Chegando à residência, a vítima estacionou o carro e entrou. No local também estava o adolescente.

“O homem maior de idade efetuou várias facadas na vítima, que morreu no local. O adolescente ajudou na limpeza. Desesperados, resolveram ocultar o cadáver do professor em um lugar de difícil acesso. Foi quando tiveram a ideia de enrolar o corpo em um lençol e em um cobertor, colocá-lo dentro de um sofá (para despistar a vizinhança) e levar para o porta-malas do carro da vítima”, falou o delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP), Fábio Amaro.

O delegado conta que a dupla ocultou o corpo em matagal, próximo à BR-277 (que liga Curitiba ao Litoral). Após jogarem o corpo da vítima, seguiram até Morretes, onde retornaram pela Estrada da Graciosa, para não levantar suspeita no posto de fiscalização.



Investigações — A Polícia Civil chegou até o suspeito após denúncias de que ele estava dirigindo o carro da vítima. Seguindo as diligências, uma equipe policial foi até a casa do suspeito, onde a esposa dele confirmou aos policiais que o marido estava dirigindo um carro daquele modelo, porém alegou ser locado.

Na delegacia, após o depoimento da esposa, o homem resolveu falar sobre a participação dele no crime. A ideia era roubar cerca de R$ 1,5 mil que a vítima tinha dentro do carro, além de vender o veículo. De acordo com a equipe policial, o suspeito tem envolvimento com furto de veículo no Estado de Santa Catarina.

Ele não forneceu detalhes sobre o crime. Apenas levou uma equipe policial até o local em que o corpo foi jogado e falou da participação de um adolescente.

O jovem de 17 anos foi ouvido na delegacia acompanhado de advogado. “Ele confessou a participação no crime ao auxiliar na limpeza do local, até mesmo na ocultação do cadáver. Ele disse que receberia R$ 300 pelo serviço”, comentou o delegado.

Durante as diligências, uma equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa, unidade da DHPP, foi até a casa do suspeito maior de idade, onde encontraram a arma utilizada no crime, os documentos pessoais da vítima, os óculos de grau, o relógio, pastas de trabalho, além das roupas e do tênis do professor.