Em inauguração da Ilha do Urubu, Flamengo desafia crise contra a Ponte

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo faz nesta quarta-feira, às 21h, sua estreia na Ilha do Urubu. No estádio que arrendou para sediar seus jogos por três anos, o time rubro-negro enfrenta a Ponte Preta pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro em busca da vitória para amenizar a má fase na competição. Sem ganhar há quatro rodadas e com apenas dois gols marcados, o Flamengo já começou a conviver com a pressão da torcida. E precisa derrotar os vice-campeões paulistas para não despencar para a zona de rebaixamento. A má fase da equipe dirigida por Zé Ricardo começou com a eliminação precoce na Libertadores. Apesar de bater o Atlético-GO, fora, na primeira partida após a queda, o Flamengo não engrenou. Vieram empates contra Atlético-PR, Botafogo e Avaí, além de uma derrota para o Sport. Para esse jogo, a inauguração da Ilha do Urubu, que estará lotada, é um trunfo. Já em campo, o Flamengo segue sem o centroavante Guerrero, que está defendendo a seleção peruana em amistosos, assim como o lateral-esquerdo Trauco. Outro desfalque são os atacantes Gabriel e Berrío. Leandro Damião será mantido no comando do ataque, enquanto o jovem Vinícius Júnior fará sua segunda partida como titular. No gol, Thiago permanece como titular, já que Alex Muralha foi barrado pelas falhas diante do Sport. A novidade é a volta do zagueiro Rafael Vaz, que vai substituir Juan, poupado. No meio-campo, William Arão está em má fase pode ir para o banco de reservas. O colombiano Cuéllar pode ocupar o lugar dele. A Ponte vive situação inversa. A equipe paulista está entre as primeiras colocadas, mas todas as três vitórias foram conquistadas em seu estádio. Como visitante, o time de Gilson Kleina perdeu duas vezes e empatou uma. Para o jogo, um dos desfalques é o atacante Emerson, que não poderá reencontrar o clube pelo qual foi campeão brasileiro em 2009. O Sheik será preservado por desgaste e deve ser substituído por Negueba. Na defesa, Rodrigo também não poderá atuar e deixa sua vaga para Kadu FLAMENGO Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz, Renê; Márcio Araújo, William Arão (Cuéllar), Diego; Vinícius Jr., Leandro Damião, Éverton. T.: Zé Ricardo. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu, João Lucas; Naldo, Elton, Léo Artur, Renato Cajá; Negueba, Lucca. T.: Gilson Kleina. Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro Horário: 21h desta quarta-feira Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)