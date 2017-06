Depois de susto, mãe comemora vida de filho

Encarar a descoberta de que o seu filho possui uma cardiopatia, porém, é difícil. E foi isso o que aconteceu com Aline Maria Xavier, de 34 anos, mãe de Davi Xavier, que no último domingo completou seu primeiro mês de vida. Ela conta que descobriu que o filho recém-nascido possuía uma cardiopatia no segundo dia após o nascimento do bebê, quando as enfermeiras foram lhe dar um banho e repararam que ele estava meio azulado.

“Foi quando levaram ele para fazer alguns exames e descobriram que era cardiopatia. Foi terrível para mim, pensei muita besteira. No terceiro dia, inclusive, alguns médicos chegaram a falar que ele não tinha mais chances (de viver). Me disseram isso era véspera de Dia das Mães”, recorda a mãe. No no dia 17 de maio Davi passou por uma cirurgia, um procedimento de altíssima complexidade que levou 8 horas. “Deu tudo certo e ele está se recuperando bem, muito bem. Se Deus quiser essa semana já vamos para casa, é só ele engordar mais um pouco”, comemora a mãe.