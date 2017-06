Cid Moreira e esposa Fátima Sampaio adotam três cachorros de ONG no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cid Moreira, aos 89 anos e dono de uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira, adotou três cachorros de uma ONG de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O jornalista visitou a Dog's Heaven, instituição filantrópica que cuida de cachorros e gatos abandonados, neste domingo (12), acompanhado de sua mulher, Fátima Sampaio. O casal adotou três fêmeas sem raça definida. "Ato de amor aos animais", disse o instituto em sua conta no Facebook. Depois da publicação, que viralizou entre internautas, a página da ONG divulgou novo texto falando sobre o crescimento da página, que ganhou novas "curtidas". A ONG, em outro texto publicado recentemente, ressaltou a necessidade de doações e mantimentos para os 200 bichos que vivem no local. "Não recebemos apoio do governo e são pessoas solidárias e generosas que mantêm o que fazemos. Estamos com a corda no pescoço."